"No Time to Die" von Billie Eilish ist der neue James-Bond-Song. Reiht er sich gut in die Bond-Tradition ein?

BillieEilishVEVO

In Daniel Craigs letztem James-Bond-Film kommt der Song von Billie Eilish. Foto: Reuters/Paul Hackett

Nancy Sinatra, Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Madonna, Garbage, Duran Duran sind nur einige der Künstlerinnen und Künstler, die sich musikalisch in der wohl bekanntesten Agentenfilm-Reihe verewigt haben. Nun reiht sich die 18-jährige Billie Eilish als jüngste Musikerin in die James-Bond-Titelmelodie-Tradition. Aber ist "No Time to Die" das beste Bond-Lied?

Welcher James-Bond-Song ist der beste?

Und warum? Reiht sich Eilishs Song in die Tradition gut ein? Wer sollte sich Ihrer Meinung nach im Bond-Universum musikalisch noch verewigen? (wohl, 14.2.2020)