Mit teils 150 Kilometern pro Stunde fegte Sturm Dennis am vergangenen Wochenende über Großbritannien und hinterließ Überschwemmungen, Verkehrschaos und Stromausfälle. Dabei wird der Höhepunkt des Unwetters erst für Montag oder Dienstag erwartet.

Während bereits am Samstag so gut wie alle Flüge gestrichen wurden, gab es am Tag davor für Planespotter noch die eine oder andere Gelegenheit, spektakuläre Landeszenen zu filmen.

So wie diese hier von "Speedbird TV", die einen Airbus A380 bei der holprigen Landung auf dem Flughafen Birmingham zeigt. Der Riesenvogel samt Insassen wird ordentlich durchgebeutelt. Doch schaffen es die Piloten, das Flugzeug sicher zu landen.

SpeedbirdTV

Knapp eine Woche vorher sorgte Sturm Sabine für heftige Turbulenzen im europäischen Luftraum und Flugverkehr. So zeigt ein Video eine abgebrochene Landung eines British-Airways-Fliegers in London-Heathrow. Die starken Böen zwangen den Piloten dazu, knapp vor Bodenkontakt noch einmal durchzustarten.

WELT Nachrichtensender

In Birmingham wurde unter anderem diese zweimotorige Maschine zum Spielball des Sturms. (red, 17.2.2020)