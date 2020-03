Kleines, leichtes Wasserstoff-Quiz

1.) Aus welcher Quelle stammt der Wasserstoff in Österreich zum größten Teil?

A: Elektrolyse durch Solarstrom

B: Elektrolyse durch Windstrom

C: Dampfreformierung aus Erdgas

2.) Mit welchem Maximaldruck wird Wasserstoff in Fahrzeugtanks gelagert?

A: 200 bar

B: 400 bar

C: 700 bar

3.) In modernen Wasserstoffautos wird Wasserstoff ...

A: in einem Hubkolbenmotor verbrannt

B: in einer Brennstoffzelle in Energie umgewandelt

C: so hoch verdichtet, dass er sich selbst entzündet

4.) Die Vorteile eines Brennstoffzellenautos sind:

A: schneller Tankvorgang

B: hohe Reichweite

C: ideal für Kleinwagen

5.) Wie viele Brennstoffzellenautos wurden 2019 in Österreich zugelassen?

A: 19

B: 326

C: 4679