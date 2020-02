Hier kommen sie, die Mediennews vom Mittwoch:

Auflagenkontrolle – "Krone" hat mehr zahlende Abonnenten, als "Heute" oder "Oe24" Blätter verschenken – STANDARD steigert E-Paper-Abos deutlich, Magazingruppe VGN mit bis zu einem Viertel weniger Abo-Auflage

#MeToo – Werdenigg: "Fürchte weder Tod noch Teufel noch den ÖSV" – Berichterstattung "systemfreundlich und machtnahe", sagte Journalist Johann Skocek in einer Diskussion über Ethik im Sportjournalismus und Folgen des Missbrauchs im Skisport

TV-Tagebuch: Schön warm und immer was los: "Das Leben ist schön" in der Lugner-City auf ORF 1 – Am Ende festigt sich der Eindruck eines Universums, das sich selbst erhält, ganz einfach, weil es an Alternativen fehlt

Peking – Nach Coronavirus-Kommentar: China will drei Journalisten des "Wall Street Journal" ausweisen –Korrespondenten wurde die Akkreditierung entzogen

Nachtschicht: "Kurier" und "Oe24" wegen Berichten über Justiz-Unterwanderung vor dem Presserat – Mitteilung über Berichte zu SPÖ-Strategietreffen mit nicht korrekten Infos über Teilnehmerin beim Selbstkontrollorgan

OTS-Töne: Neos fragen Verteidigungsministerin zu "Kommunikation im Propaganda-Stil" – Parlamentarische Anfrage zu Journalisten-Termin ohne Fragemöglichkeit und Anweisungen des Pressesprechers für Umgang mit Medien

Stiftungsrat: Die Mehrheit für den nächsten ORF-Chef – Im kommenden Jahr wird die nächste Führung für Österreichs weitaus größten Medienkonzern bestimmt

Berlin-Krimi: Corinna Harfouch wird Berliner "Tatort"-Kommissarin – Sie folgt Meret Becker nach, die in der Krimireihe derzeit die Kommissarin Nina Rubin spielt

Forum+: Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Mehr Geld für weniger Arbeit? – Heute Abend ab 22.50 Uhr auf Puls 4

Spannende Lektüre mit den Mediennews des Tages und einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.