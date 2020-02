Hier sind deine Schlagzeilen am Donnerstag:

[Inland] Ermittler decken Großspenden an FPÖ-Vereine auf.

Airbus übermittelte Korruptionsstaatsanwaltschaft Namen der Geldempfänger.

VfGH-Präsident Grabenwarter: "Bei uns gibt es keine Mascherlposten".

[Deutschland] Mindestens elf Tote durch Schüsse in deutschem Hanau – Täter tot aufgefunden

[Wirtschaft] Lehrlinge verteilen miserable Noten: Die Hälfte will Beruf wechseln.

[Panorama] Podcast: Opernball 2020 – Skandale, Promis und absurde Preise.

[Videoreportage] Body-Positivity: "Fett ist meine Identität und keine Beleidigung mehr".

[Mietrecht] Mietzinsminderung: Wann besteht Anspruch?

[Jobsuche] Ihr wollt euch beruflich weiterentwickeln? Bei den Jobmessen 2020 könnt ihr einen Eindruck von Unternehmen erhalten!

[Wetter] Der Tag startet vielerorts sonnig. Nur in den nördlichen Staulagen an der Alpennordseite halten sich ein paar Restwolken und auch ganz im Westen ziehen schon in der Früh ein paar Wolkenfelder durch. Im Tagesverlauf ziehen die Wolkenfelder der schwachen Warmfront dann auch in den Norden und Osten. -1 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welttag der Sozialen Gerechtigkeit. Die Politik muss Sozialberufe finanziell aufwerten, so eine Expertin.