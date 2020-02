Irgendwas mit Cyber. Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Die USA und Großbritannien machen Russland für einen groß angelegten Cyber-Angriff im vergangenen Jahr auf Georgien verantwortlich. "Die Vereinigten Staaten fordern Russland auf, dieses Verhalten in Georgien und anderswo zu beenden", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag in Washington. Er sicherte Georgien die Unterstützung seines Landes zu, um künftige Angriffe verhindern zu können.

Vorwurf

Großbritannien macht den russischen Militärgeheimdienst GRU für den Angriff verantwortlich, bei dem Tausende von staatlichen, privaten und Medien-Internetseiten lahmgelegt wurden. "Die rücksichtslose und dreiste Kampagne der GRU mit Cyber-Angriffen gegen Georgien, eine souveräne und unabhängige Nation, ist völlig inakzeptabel", sagte Außenminister Dominic Raab. "Die russische Regierung hat eine klare Wahl: Dieses aggressive Verhaltensmuster gegenüber anderen Ländern fortzusetzen oder ein verantwortungsbewusster Partner zu werden, der das internationale Recht respektiert."

Auch Georgien sieht den Urheber der Attacke in Russland. Geplant worden sei sie vom dortigen Generalstab der Streitkräfte, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wladimir Konstantinidi. Vom russischen Verteidigungsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. (APA, 20.02.2020)