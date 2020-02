Die nächstteurere Uhr am Tisch ist Garmins Instinct. Die erinnert nicht von ungefähr an die legendäre Casio-G-Shock von vor 1.000 Jahren. G-Shocks waren optisch an Armee- und Polizeiuhren angelehnt – und vor allem eines: robust.

Genau das möchte Garmin mit dieser Serie demonstrieren. Darum wird auch betont, dass die Uhr in puncto Robustheit Militärstandards erfüllt und die Batterie quasi ewig hält. In der "Tactical"-Version kann man die Instinct sogar mit Nachtsichtgeräten lesen – in der normalen Ausgabe ist das Display dafür so ausgelegt, dass man sogar in grellstem Sonnenlicht keine Ableseproleme hat.

Funktionalität, Konnektivität und Usability sind – so wie bei allen getesteten Uhren – einwandfrei. An der Genauigkeit des GPS werden Normalo-User (so wie bei allen anderen Uhren) kaum etwas auszusetzen haben. Und die Pulsmessung ist so exakt, wie optische Pulsmesser heute eben sind (bei vielen Leuten richtig super – aber bei mir versagen sie. Alle. Immer).

Freilich: Während anderswo intensive Farben, starke Kontraste und große Leuchtkraft Standard sind, übt sich die Instinct im Display in grau-schwarzem Understatement. So etwas macht man nicht ohne Plan – ich bin halt nicht Zielgruppe.