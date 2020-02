In dieser Galerie: 2 Bilder Rauchwolken über der von Aufständischen kontrollierten Stadt Binnish. Foto: APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR Suche nach Überlebenden in Binnish. Foto: APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR

Istanbul – In der syrischen Provinz Idlib wurden am Donnerstag durch einen Luftangriff zwei türkische Soldaten getötet und zwei verletzt. Laut Angaben aus dem Verteidigungsministerium in Ankara eröffneter das türkische Militär darauf das Feuer auf Ziele in Syrien, dabei seien 114 Angehörige der syrischen Streitkräfte "neutralisiert" worden. (red, 26.2.2020)