Am 31. März startet in der Wiener Marx-Halle das Festival 4Gamechangers. Oscar-Preisträger George Clooney ist live on stage.

Drei Tage lang Innovation, Tech und die Zukunftsthemen von Klima bis zur Zukunft der Ernährung. Am vierten Tag alles zu den Jobs der Zukunft und der neuen Arbeitswelt inklusive einer riesigen Halle voller Unternehmen, die sich und ihre Jobangebote präsentieren: Am 31. März startet das Festival 4Gamechangers in der Marx-Halle in Wien.

30 Meter Bühne, 600 internationale Speaker, tausende Besucher – dazu live Acts und Party: 4Gamechangers heuer wieder in der Marx-Halle in Wien. Foto: Puls 4-ATV-Gruppe

Als Stargast ist heuer Oscar-Preisträger und Friedensbotschafter George Clooney auf der Bühne. Puls 4-Anchorwoman Corinna Milborn wird den Bühnentalk gestalten. Um seine Rolle als Gesicht einer sehr großen Kaffeemarke sollte es ursprünglich gar nicht gehen, aus aktuellem Anlass nach dem Bekanntwerden von Kinderarbeit auf einer Kaffeeplantage, wird darüber vermutlich aber wohl auch gesprochen werden.

Am dritten April gehört der ganze Festival-Tag der neuen Arbeitswelt und den Jobs der Zukunft. Konkrete Jobangebote der Unternehmen inklusive. Foto: Puls 4-ATV-Gruppe