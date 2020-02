Zwei Grandes Dames des deutschen und britischen Films vereint auf dem Red Carpet: Iris Berben und Helen Mirren – in einem Kleid von Dolce und Gabbana – auf dem Weg zur Verleihung des Goldenen Bären für das Lebenswerk an die Britin. In ihrer Laudatio würdigte Berben Mirren als brillante Kollegin, für die es eine Art Gewohnheit sei, Preise zu gewinnen.

Foto: Epa/clemens bilan

"Mein Oscar wird sich in ihn verlieben" meinte Mirren über ihren frisch verliehenen Bären.

Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

(28.2.2020)