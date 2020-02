Rund 1.000 Gäste fanden sich am Samstag in der Wiener Metastadt ein. Unter ihnen Kanzler Sebastian Kurz und Gery Keszler

Kanzler Sebastian Kurz wird am Landesparteitag der Wiener ÖVP nicht fehlen. Foto: Christian Fischer

Wien – Der 29. Februar ist ein besonderer Tag, schließlich findet er nur alle vier Jahre statt. Grund genug für die Wiener Volkspartei bei ihrem Landesparteitag zu Beginn nicht nur den anwesenden Bundeskanzler Sebastian Kurz und den Wiener Landesparteiobmann Gernot Blümel hervorzuheben. Auch ein anwesendes Geburtstagskind wurde vor den türkisen Vorhang geholt, beziehungsweise vor den rund 1.000 Unterstützern und Mitgliedern der Partei in der Wiener Metastadt begrüßt. Für die ÖVP Wien ist es am Samstag, "Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien" – der Aufbruch begann um 10 Uhr im 22. Bezirk.

Zu Beginn gab es für die Mitglieder auch eine kleine Statistik: Die Wiener ÖVP sei in Wien unter Blümel jünger und weiblicher geworden. 45 Prozent der Anwesenden seien Frauen, 25 Prozent unter 30 Jahre alt.

Landesparteiobmann Blümel stellt sich am Landesparteitag der Wiederwahl. Auch über seine drei Stellvertreterinnen Margarete Kriz-Zwittkovits, Veronika Mickel-Göttfert und Elisabeth Woschnagg wird abgestimmt. Als Blümel 2016 die Landespartei übernommen hat, sei sie noch eine Baustelle gewesen, nun sehen die Türkisen in der Hauptstadt "nach 100 Jahren ,Rotes Wien‘ die Chance, Wien neu zu regieren", hieß es in der Ankündigung.

Neben der Wahl Blümels wird zudem der Leitantrag der Wiener ÖVP abgestimmt. Der Titel: "Mehr Türkis für Wien. Auch im Grätzl." Basierend auf den türkisen "Grätzldialogen" habe man "wertvolle Ideen und Vorschläge aus allen 23 Wiener Bezirken für eine Aufwertung der Grätzl zusammengetragen", sagte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch vorab: "Die Menschen wollen Fortschritt, den sie spüren können und der bei ihnen in den Bezirken und Grätzln ankommt." Rund 900 Personen hätten an den Dialogen teilgenommen und ihre Ideen und Anliegen eingebracht, heißt es von der ÖVP Wien. "Für die Umsetzung des Leitantrags brauchen wir mehr Türkis im Grätzl und damit mehr Türkis für Wien."

Die Themen, die die ÖVP Wien beschäftigen sind etwa ein Ende der Schuldenpolitik, die "Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen", oder das Gesundheitssystem zu professionalisieren Integration soll gefordert und gefördert werden.

Ein Thema, das Blümel als ehemaliger Kulturminister immer wieder auf die Agenda gesetzt hatte, war das Wiener Weltkulturerbe, beziehungsweise der Umgang der rot-grünen Stadtregierung mit diesem. "Wien muss seine historischen Kulturstätten schützen", heißt es daher auch in dem Antrag der Wiener ÖVP.

Wahl im Herbst

Im Herbst findet die Wiener Landtagswahl statt. Vor fünf Jahren erhielt die ÖVP gerade einmal 9,2 Prozent der Stimmen. Nun hofft sie mit Unterstützung der Bundespartei auf deutliche Zuwächse. Bundeskanzler Sebastian Kurz und mehrere ÖVP-Minister werden zum Parteitag erwartet.

Wie der STANDARD berichtete, erhielt auch Lifeball-Erfinder Gery Keszler, der seit dem Aus für seinen Charity-Event auf die rot-grüne Stadtregierung sehr schlecht zu sprechen ist, eine Einladung zu der türkisen Veranstaltung. (Oona Kroisleitner, Gudrun Springer, 29.2.2020)