Ungelöste Frage der Erotik als Verwaltungsakt

"Spiegel"-Fernsehkriminologe Christian Buß vergibt sechs von zehn möglichen Punkten und schwankt ein wenig bei der Bewertung: "Dieser 'Tatort' ist elegant gebaut und mit exquisiter Musik von Bill Evans bis Fever Ray ausgestattet. Aber es stört im Verlauf der Handlung doch, dass die auf Distanz achtende Frau im Zentrum des Geschehens auch immer auf Distanz zum Publikum gehalten wird. Wir werden in Rückblenden zwar an sie herangeführt, doch nicht recht schlau aus ihr. Dafür nähern wir uns in der zweiten Hälfte einem ihrer verstoßenen Lover, was für sich genommen sehr interessant ist, wodurch aber das eigentliche Thema des 'Tatort' umgangen wird. Ungelöst bleibt die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass der Mensch des Internetzeitalters dazu neigt, die Erotik zum reinen Verwaltungsakt zu machen."