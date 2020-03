Die neue TV-Oberfläche. Foto: SCreenshot

Die großen Mobilfunker machen es sich einfach. Sie erhöhen einmal im Jahr die Preise für Bestandskunden – und kompensieren so die Abwanderung von Kunden hin zu den Diskontern. Ob dieses Geschäftsgebaren noch lange gut geht, ist aber fraglich. Denn die Billiganbieter sind eine zähe Konkurrenz. Daher versuchen sich A1, Magenta und "3" in weiteren Geschäftsfeldern. Alle drei Netzbetreiber setzen dabei verstärkt auf TV. A1 hat am Montag ein Upgrade seines Fernseh-Angebots an den Start gebracht.

Streaming oder Box

"A1 Xplore" gibt es als reine Streamingvariante oder mit einer TV-Box samt Bluetooth-Fernbedienung. Die Box ist mit einem schnellen Prozessor versehen, damit sollten das langsame Zappen oder Abstürze der Vergangenheit angehören. Das Angebot umfasst bis zu über 260 Sender, auf der Bedienoberfläche finden sich auch Apps, wie etwa Youtube oder Amazon Prime. Netflix fehlt allerdings. Auch verfügt das A1-Fernsehen über eine Aufnahmefunktion, mit der Sendungen gespeichert werden können.

"A1 Xplore"-Erklärvideo von A1. A1

A1 Xplore TV kostet ab 11,80 Euro pro Monat, A1 Xplore TV Streaming gibt es ab 7,90 Euro. Vollständig kann das Streamingangebot nur im Netz von A1 genutzt werden. Einige Sender der Pro7-Gruppe, Pro7, Sat1, Kabel 1, Sat1 Gold, Sixx und Pro7 Maxx, werden in anderen Netzen nicht angezeigt, da die Gruppe dies A1 untersagt hat.

Nicht GIS-frei

Nutzer des Streaming-Angebots können sich oft der GIS-Gebühr entziehen, wenn sie keinen Fernseher besitzen. Im Juli 2015 entschied der Verwaltungsgerichtshof, dass Computer mit Internetanschluss "keine Rundfunkempfangsgeräte" sind und daher die Gebühr nicht fällig wird, wenn man das TV-Angebot via Stream nutzt. Das gilt aber nicht für A1 Xplore TV. Da der Service nur über eine Zugangsbeschränkung zugänglich ist, wird mit der Inanspruchnahme auch der Rundfunkbeitrag fällig.

Neben A1 setzen auch "3" und Magenta auf Fernsehen. Seit der Übernahme von UPC, sieht sich Magenta als führender TV-Anbieter. Neue Produkte, wie eine aktuellere Box, sollen demnächst vorgestellt werden. "3" hat mit "3"-TV ebenfalls ein ähnliches Produkt im Portfolio. (Markus Sulzbacher, 2.3. 2020)

Update, 15:05 Uhr: A1 hat darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von Xplore TV die Rundfunkgebühr zu entrichten ist. Der Text wurde dementsprechend berichtigt.