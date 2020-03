Der deutsche Künstler Ulay ist 76-jährig verstorben Foto: imago/Sabine Gudath

Ljubljana – Der deutsche Künstler Ulay ist 76-jährig verstorben. Der 1943 in Solingen geborene Frank Uwe Laysiepen hatte als Fotograf begonnen und gilt als ein Pionier der Performancekunst. Bekannt wurde er vor allem durch Arbeiten mit seiner damaligen Lebensgefährtin Marina Abramović in den 1970ern.

Eine Performance von Abramović und Ulay: "Rest Energy" von 1980. ardneks

In den Relation Work genannten Performances, in denen sie einander anschrien, Rücken an Rücken mit den Haaren aneinander gebunden waren, ihren Atem austauschten oder mit Pfeil und Bogen aufs Herz des anderen zielten, erkundeten sie das physische und psychische Zusammensein. Die private und künstlerische Trennung erfolgte 1988, nachdem das Paar drei Monate lang auf der Chinesischen Mauer aufeinander zugegangen war.

2010 trafen Abramović und Ulay im Rahmen von Abramovićs Performance "the Artist Is Present" im New Yorker MoMA zum, wie es heißt, ersten Mal wieder aufeinander. MiticoMazz

Streitigkeiten über Verwertunsgrechte dauerten bis vor wenigen Jahren. Zuletzt lebte er in Australien und Ljubljana. (red, 2.3.2020)