Der Titelverteidiger und Bundesliga-Tabellenführer setzte sich mit 1:0 (1:0) durch und hat den 20. Pokaltriumph vor Augen. Joshua Kimmich (40.) erzielte vor 62.271 Zuschauern den Siegtreffer für die Mannschaft von Hansi Flick, die in der Vorschlussrunde (21./22. April) um das Ticket für das Finale in Berlin am 23. Mai spielt. (sid, 3.3.2020)

Weiterlesen

Viertligist Saarbrücken im DFB-Pokal-Halbfinale