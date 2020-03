Bond muss warten. Foto: AP Photo/Michael Sohn/File

Der Coronavirus ordnet nun auch die Filmstarts neu: Das jüngste James-Bond-Abenteuer "No Time to Die" wird auf November verschoben, vermeldete das Branchenblatt Variety am Mittwoch. Der Film sollte ursprünglich am 2. April international und am 10. April in den USA starten. Die Ausbreitung des Coronavirus hat jedoch zur Schließung von Kinos in wichtigen Filmverwertungsländern wie Italien, Südkorea, China und Japan geführt. Für "No Time to Die" hätte das schwere Einbußen bei den Besucherzahlen bedeuten können.

Die Produktion des Films hat mehr als 200 Millionen US-Dollar gekostet. Angesichts der Größe dieses Budgets geht man nun auf Nummer sicher, denn der Film muss auf mehreren internationalen Märkten erfolgreich sein, um rentabel zu sein. "No Time to Die" wird nun am 12. November 2020 in Großbritannien starten. Die weltweiten Starttermine werden erst bekannt gegeben, in Österreich dürfte er aber nicht viel später sein.

(kam, 4. 3. 2020)