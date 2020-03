Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Foto: EPA / FLORIAN WIESER

Bundespräsident Alexander Van der Bellen

"Wie sieht die Welt aus den Augen von Frauen aus? Was bleibt in den Medien mit dem vorherrschenden männlichen Blick unterbelichtet? Die Hälfte der Welterfahrung! dieStandard gibt dieser Welterfahrung Raum. Auch zentrale gleichstellungspolitische Debatten werden nicht nur begleitet, sondern bekommen auch eine laute Stimme. Und das ist notwendig. Auch in Zukunft. Alles Gute!"

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Foto: Matthias Cremer

"Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Vorsitzende

"Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren dieStandard. Das Thematisieren der drängendsten frauenpolitischen Fragen und der kritische Blick auf Rollenbilder sind bereichernd und ein wichtiger Beitrag zur öffentlichen Debatte. Weiter so!"

Henrike Brandstötter (Neos). Foto: Regine Hendrich

Henrike Brandstötter, Sprecherin für Frauen und Gleichbehandlung, Medien, Neos

"Alles Gute zum runden Geburtstag! dieStandard hat eine große Lücke in der österreichischen Medienlandschaft gefüllt und vor den Vorhang geholt, was leider in der Berichterstattung auch im Jahr 2020 meist noch viel zu kurz kommt: die Perspektive von Frauen, Feminismus und Frauenpolitik. Danke dafür, und auf weitere erfolgreiche Jahre! Denn euer Anspruch, unbequem und kritisch auf frauenpolitische Themen aufmerksam zu machen, hat auch zu eurem 20. Geburtstag nichts an Aktualität verloren."

Meri Disoski (Grüne). Foto: Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS

Meri Disoski, Abgeordnete zum Nationalrat, Sprecherin für Frauen und Gleichstellung, Grüne

"Marie von Ebner-Eschenbach soll einst gesagt haben: 'Als eine alte Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt.' Vor mittlerweile 20 Jahren trat dieStandard und damit feministischer Journalismus in die heimische Medienwelt und in meine tägliche Lektüre ein. Aus beiden ist dieStandard seither nicht mehr wegzudenken. Happy Birthday!"

Maria Rösslhumer und das Team des Vereins AÖF – Autonome Österreichische Frauenhäuser und der Frauenhelpline 0800 222 555

"dieStandard – nomen est omen – war von Beginn an unsere Standardseite für die neuesten Informationen zur frauenpolitischen Situation in Österreich und eine der wichtigsten Webseiten für feministische Berichterstattung. Das gesamte Team vom Verein AÖF – Autonome Österreichische Frauenhäuser bedankt sich sehr herzlich für die tagtäglichen News über Frauen- und Gleichstellungspolitik in Österreich, Feminismus und ganz besonders für die verantwortungsvolle Berichterstattung zu geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen. Die zahlreichen Informationen und Artikel über Gewalt an Frauen, Gewaltschutz und Gewaltprävention haben uns enorm unterstützt, das Problem laufend zu enttabuisieren! Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft! Auf die nächsten 20 Jahre! Wir brauchen euch weiterhin dringend!"

Klaudia Frieben, Vorsitzende Österreichischer Frauenring

"Gleichstellung, die Selbstbestimmung von Frauen und die feministische Berichterstattung darüber sind gerade jetzt wichtiger denn je! Der gemeinsame Kampf dafür darf nicht enden! Herzliche Gratulation an dieStandard zu 20 Jahren kritisch-feministischem Journalismus für Frauen aller Gesellschaftsschichten!"

Aus der Redaktion des "Missy Magazine"

"Vor 20 Jahren war die Idee eines täglichen feministischen Online-Nachrichtenmediums so was von visionär, dass die meisten Leute sie in ihrer Tragweite gar nicht richtig kapiert haben. Sie ist es, auch wenn es mittlerweile (glücklicherweise!) viele Imitationen und Variationen gab und gibt, immer noch – und zwar in diesen von machistischen Rechtspopulismen und Unmenschlichkeiten geprägten Zeiten mehr denn je. Daher wünschen wir von 'Missy', die wir ja gerade mal halb so alt sind wie dieStandard, der großen Schwester aus Wien noch ein langes erfülltes Leben".

Aus der "an.schläge"-Redaktion

"Die österreichische Medienlandschaft ohne dieStandard? Unvorstellbar! dieStandard punktet seit 20 Jahren mit feministischer Expertise, pointierten Kommentaren zum sexistischen Normalzustand und messerscharfen Analysen frauenpolitischer Missstände. Pflichtlektüre in der "an.schläge"-Redaktion! Auf viele weitere Jahrzehnte für das einzigartige Projekt!"

Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie

"Seit 20 Jahren berichtet die dieStandard-Redaktion über Ungleichheiten, von denen Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts überproportional häufig betroffen sind, und setzt diese in einen größeren Kontext. Dazu gehört ebenso der für uns so wichtige Gewaltschutzbereich, in dem dieStandard wertvolle Bewusstseinsbildungsarbeit leistet. In diesem Sinne gratuliert die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ganz herzlich zum Jubiläum!" (red, 8.3.2020)