Die aktuelle Generation des Chromecast Ultra wurde bereits 2016 vorgestellt. Nun soll ein Nachfolger kommen. Grafik: Google

In den vergangenen Jahren ist es recht ruhig rund um Googles Chromecast geworden: Sieht man von einem kleineren, vor allem kosmetischen, Update ab, hat sich seit Jahren nichts substantielles mehr an der Hardware getan. Ein neuer Bericht liefert nun einen Anhaltspunkt dafür, warum dem so sein könnte. Hat doch Google offenbar an einer grundlegenden Überarbeitung seiner Plattform gearbeitet.

Neuausrichtung

Schon bald könnte eine neue Version des Chromecast Ultra auf den Markt kommen, die zwei entscheidende Änderungen vornimmt. Statt dem simplen Google-Cast-Interface soll künftig ein vollständiges Android-TV-System auf dem Streaming-Gerät installiert werden. Zudem soll es eine Fernbedienung dazu geben, die dank Google-Assistant-Integration auch Sprachsteuerung ermöglicht, berichtet 9to5Google.

Damit vollzieht Google also einen Wechsel in Richtung eines Systems ähnlich Amazons FireTV, bei dem ebenfalls ein Media-Center-ähnliches User Interface im Vordergrund steht. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Cast-Support zur Steuerung via Smartphone gestrichen wird. Immerhin ist dieser auch ein zentrale Bestandteil anderer Android-TV-Geräte. Noch ein Detail zur Fernbedienung: Diese soll frei programmierbar sein, wodurch sie auch zur Steuerung des Fernsehers geeignet sein soll.

Ansonsten klingen die Eckdaten sehr ähnlich zum aktuellen Chromecast Ultra: Es wird also wieder 4K- sowie HDR-Support geben. Zudem soll sich das Gerät auch via Bluetooth ansprechen lassen.

Abwarten

Der Bericht spricht davon, dass das neue Chromecast Ultra bereits rund um den ursprünglichen Termin der Google I/O – also Mitte Mai – veröffentlicht werden soll. Dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, darauf verweist auch ein anderes Fundstück: Ist doch die Fernbedienung bereits bei der FCC zur Zertifizierung eingereicht worden – ein Schritt der üblicherweise in zeitlicher Näher zum Marktstart erfolgt. (apo, 11.03.2020)