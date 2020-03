Corona-Politik.pdf Größe: 0,24 MB Der offene Brief der Verbände der Film-, Musik- und Buchwirtschaft.

Die Wirtschaftskammer Fachvertretung für Film- und Musikwirtschaft schlagen gemeinsam mit Institutionen, Verbände und UnternehmerInnen in einem offenen Brief Alarm. In dem Schreiben an Bundesregierung und Stadt weisen sie "dringlich" darauf hin, "dass die anberaumten Maßnahmen sowie insgesamt die Situation, die das Corona-Virus ausgelöst hat, für viele Kulturinitiativen, Kreativ-Unternehmerinnen und Unternehmer und Kunstschaffenden ein existenzgefährdendes Ausmaß erreichen" und fordern also die Einrichtung eines Katastrophenfonds und Rettungsschirms für die Kultur.

Verschiebungen würden nämlich ebenso gravierende Folgen haben wie Absagen, weil sie später stattfindende Termine blockieren würden. Man rechnet auch mit einem generellen Rückgang bei Ticketverkäufen auch nach der veranstaltungssperre, viele Veranstalter würden bereits weniger Veranstaltungen für den Rest des Jahres sowie für 2021 planen. Weiters heißt es in dem Schreiben, Kinos, Musiker und Verlage werden bei einem Ausfall von schon wenigen Monaten ums Überleben kämpfen müssen. Denn gerade Kulturschaffende lebten oft am Existenzminimum. (red, 12.3.2020)