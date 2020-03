Twitter ergreift nun drastischere Maßnahmen, um seinen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu leisten. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Twitter hat als Reaktion auf das Coronavirus für alle seine Beschäftigten weltweit Heimarbeit angeordnet. Bisher hatte der Kurznachrichtendienst das seinen rund 5.000 Mitarbeiter nur nachdrücklich empfohlen, aber auch die Büros offengelassen.

"Beispiellose Zeiten"

"Wir verstehen, dass das ein beispielloser Schritt ist, aber es sind auch beispiellose Zeiten", betonte Twitter in einem Blogeintrag in der Nacht zum Donnerstag. Das Unternehmen will die Beschäftigten auch für Kosten der nötigen Technik entschädigen. Mitarbeiter, die ihre Aufgaben nicht von zuhause aus erledigen können, sollen in der Zwischenzeit weiterbezahlt werden. Twitter machte keine Angaben dazu, wie lange die Regelung gelten soll.





Zuvor hatte Google alle Mitarbeiter in Nordamerika und Kanada aufgefordert zu Hause zu arbeiten, sofern es ihre Tätigkeit zulasse. Betroffen sind davon rund 100.000 Personen. Andere Unternehmen wie Microsoft und Apple hatten nur einigen Regionen Homeoffice empfohlen. (APA/red, 12.3.2020)