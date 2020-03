Fanny Stapf moderiert die "ORF-1-Freistunde". Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – ORF 1 ändert sein Programm: Der ORF bietet Schülerinnen und Schülern ab Mittwoch, dem 18. März – wenn in ganz Österreich die Schulen geschlossen sind -, in der "ORF-1-Freistunde" ein spezielles Programmangebot. So wird das morgendliche Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder von 6.00 bis 9.00 Uhr Früh verlängert.

Danach, ab 9.00 Uhr, folgt die dreistündige Programmleiste "ORF-1-Freistunde", die der ORF in einer Aussendung als ein "Bildungsangebot auf Augenhöhe für ältere Schülerinnen und Schüler" bezeichnet: "Gezeigt werden Dokus, Info-Beiträge und Erklärstücke sowie stündlich eine speziell für diese Zielgruppe gestaltete 'Zeit im Bild' – die 'ZIB Zack'".

Schüler und Lehrer können sich von zuhause aus mit Videos und Botschaften einbringen. In dieser Programmleiste werden Angebote aus u. a. "Newton", "Magazin 1", "Universum", "Dok 1" und den "Science Busters" gezeigt, heißt es. Moderiert wird die "ORF-1-Freistunde" von Fanny Stapf, Reporterin aus dem ORF-1-Team.

Die Sendungen der "ORF-1-Freistunde" sollen auch für die non-lineare Nutzung auf einer Spezialseite der ORF-TVthek längerfristig angeboten. (red, 12.3.2020)