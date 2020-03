Ausgehen ist am Wochenende zwar teilweise noch möglich, aber nicht besonders ratsam. Wie man es sich auch in den eigenen vier Wänden lustig macht

In dieser Galerie: 2 Bilder Netz-Hit: So wäscht man Hände. Vielleicht. Foto: Youtube Foto: Youtube

Corona trifft natürlich auch die Clubszene. Nein, dass mal nicht gefeiert werden kann, stört die wenigsten. Existenzen hängen im ohnehin prekären Kulturbetrieb, zu dem auch viele Clubs gehören, an den Partys und Konzerten. So gut wie alle Clubveranstaltungen sind an diesem Wochenende abgesagt, auch wenn manche Locations offen haben.

Grelle Forelle und Werk schließen auf unbestimmte Zeit, das Sass schließt dieses Wochenende, die Pratersauna bis 3. 4. Im Celeste wird auf "erweiterten Barbetrieb" umgestellt, auch im Rhiz. Das Flex-Café hält man vorerst offen. Der Linzer Posthof verschiebt alle Veranstaltungen, in der Grazer Postgarage sind alle Events im betroffenen Zeitraum abgesagt, das Rockhouse in Salzburg hält einige Programmpunkte den behördlichen Auflagen entsprechend aufrecht.

Wer am Wochenende ausgehen möchte, informiert sich am besten auf der Facebook-Seite des jeweiligen Veranstaltungsorts, wo die Informationen über den Status quo am aktuellsten sind. Das geht auch ohne Account. Partyempfehlungen wird es an dieser Stelle ob der erhöhten Ansteckungsgefahr und der vielen Absagen, die laufend mehr werden, nicht geben.

Stattdessen – und jetzt wird’s wieder ein bisschen lustiger – empfehlen wir zur Situation passende Musik für eine Privatparty zu Hause, bei der man der einzige Gast ist. Also: den hamstergekauften Alkohol auspacken und ein Streaming-Service seines Vertrauens anwerfen und schon geht es los:

Zum Einstieg und Warmmachen lohnt es, sich virale Youtube-Hits, heutzutage TikTok-Hits, zu hören, zu sehen und betanzen. Können Sie noch den Gangnam Style? Oder fühlen sie sich mehr mit dem rezenten Hit Old Town Road verbunden?

Der aktuellste Viral-Hit ist Ghen Cô Vy, auch als #HandWashingDance oder Corona Song bekannt. Mittels eines witzigen Tanzes wird in dem vietnamesischen Lied erklärt, wie man sich richtig die Hände wäscht.

QUANG ĐĂNG

Sonst bieten sich auch thematisch passende Nummern wie Toxic von Britney Spears Down with the Sickness von Disturbed, I Need A Doctor von Dr. Dre, Virus von Björk oder Help! von den Beatles an. (Amira Ben Saoud, 13.3.2020)