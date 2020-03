Die Sendung vom Samstag ist der erfolgreichsten Showstart in der Geschichte von Puls 4, teilte der Privatsender mit. Sänger James Cottriall musste gehen

Sänger James Cottriall nach seiner Demaskierung. Foto: PULS 4/Willi Weber

Wien – Im Studio in Köln selbst gab es kein Publikum, aber vor dem Fernseher saßen viele: Puls 4 legte mit dem Auftakt der Show "The Masked Singer Austria" einen Quotenerfolg hin. Im Schnitt 311.000 Zuseher ließen sich die Kostüm- und Gesangsshow nicht entgehen, das entspricht einem Marktanteil von 18 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

Laut Aussendung von Puls 4 avancierte die erste Folge von "The Masked Singer Austria" zum erfolgreichsten Showstart in der Geschichte des Privatsenders.

Der Falke fliegt aus der Show. Foto: PULS 4/Willi Weber

Gefallen ist auch die erste Maske: der Falke. Unter dem gefiederten Kostüm steckte der britische Sänger James Cottriall. Beim internationalen Showformat "The Masked Singer" singen kostümierte Promis unter strenger Geheimhaltung der Identität um die Gunst des Publikums. Pro Sendung muss einer gehen. (red, 15.3.2020)