Zu den Aufgaben des Einsatzstabs im Innenministerium gehört auch die Kommunikation mit den Landeshauptleuten, so wie zuletzt am 26. Februar: Geleitet wird das Koordinationsgremium von Franz Lang (rechts). Angesiedelt ist es im Ressort von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP, Zweiter von rechts). Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP, Dritter von rechts) wird systematisch informiert. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne, Vierter von rechts) hat in seinem Ressort eine eigene Taskforce mit wissenschaftlichen Expertinnen und Experten installiert.