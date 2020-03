Offenbar haben Hoteliers in Ischgl und St. Anton am Arlberg Urlauber trotz geltender Buchungen vor die Tür gesetzt, als Quarantäne erlassen wurde. Polizei half dabei, sie umzuverteilen

Touristen verlassen St. Anton am Arlberg auf dem Fußweg. Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Innsbruck – Nachdem am vergangenen Freitag die Quarantäne-Verordnung für das Paznaun und St. Anton am Arlberg erlassen worden war, verließen tausende Touristen das Gebiet. Eigentlich hätten sie die sofortige Heimreise antreten oder im Quarantänegebiet abwarten müssen, bis ihre Flüge angesetzt werden. Gebucht hatten sie den Urlaub ja ohnehin. Bis Dienstagmitternacht wäre es möglich gewesen, als ausländischer Tourist im Quarantänegebiet auf die Rückreise zu warten.

Doch hunderte Touristen aus dieser Region verteilten sich am Freitagnachmittag plötzlich über ganz Tirol, wie DER STANDARD berichtete. Seitens der Landesregierung wurde am Dienstag noch behauptet, dieses unverantwortliche Verhalten sei den Urlaubern zuzuschreiben. Doch das stimmt so nicht, wie Recherchen des STANDARD nun zeigen. Denn offensichtlich haben Hoteliers im Paznaun und St. Anton Gäste einfach vor die Tür gesetzt, obwohl deren Rückflüge erst für Samstag oder Sonntag angesetzt waren. Das bestätigt auch die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Innsbruck, Karin Seiler-Lall.

Andere Hotels wollten helfen

Diese Menschen waren plötzlich in Tirol gestrandet – ohne ein Dach über dem Kopf für die nächste Nacht. In dieser Situation haben die Behörden offenbar eingegriffen und geholfen, diese Touristen auf andere Hotels in Tirol zu verteilen. So wurde etwa ein Bus mit einer Gruppe Briten – 159 Personen, darunter Familien mit Kleinkindern – am Freitagabend mit Polizeieskorte in ein Hotel nach Imst gebracht. Natürlich fanden sich unter den Urlaubern auch einige, die einen Fortbestand ihres Urlaubs einfach erwirken wollten, aber offenbar sollte dies zumindest außerhalb der Quarantänegebiete sein, wie das Verhalten der Behörden nahelegt.

Die Besitzer des Imster Hotels verlangten entgegen dem Bericht von Montag kein Geld von den Gästen, wie sie gegenüber dem STANDARD versichern. Man habe helfen wollen, weil diese Menschen immerhin Gäste in Tirol waren und man so nicht mit ihnen umgehen könne.

Herkunft nicht mehr angegeben

Wie viele solcher Umverteilungen mithilfe der Behörden es gegeben hat, ist noch unklar. Aber auch in Innsbruck kamen offensichtlich hunderte Urlauber aus Ischgl und St. Anton am Freitag unter. Ein Hotelier berichtet dem STANDARD, dass sein Team nur zufällig die Brisanz der Situation erkannte, weil die ersten Anrufer, die sich nach einem Hotel erkundigten, aus freien Stücken erzählten, dass sie aus den Risikogebieten kämen. Als man ihnen aus Sicherheitsgründen daraufhin kein Zimmer anbieten konnte und auch sämtliche Online-Buchungen stornierte, hätten sich diese an andere Hotels gewandt und fortan nicht mehr erwähnt, dass sie aus Ischgl oder St. Anton kämen. So kamen sie in verschiedenen Innsbrucker Hotels unter.

Warum es die Behörden zugelassen haben, dass Betriebe im Paznaun und St. Anton Urlauber in dieser Situation einfach auf die Straße gesetzt haben, wird noch zu klären sein.

Entrüstung über Stellungnahmen der Politik

Ein Innsbrucker Hotelier äußert nun im STANDARD-Gespräch jedenfalls scharfe Kritik an den Behörden – vor allem daran, wie man aktuell mit der Situation umgehe. Wenn sich nun die Tiroler Spitzenpolitik abputzt und etwa Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg im "ZiB 2"-Studio wiederholt betone, die Behörden hätten stets richtig gehandelt, sei das schlicht unverantwortlich, so der Hotelier. "Man hat das Virus sehenden Auges aus Tirol in die Welt getragen. Es wäre überfällig, sich das einzugestehen und sich zu entschuldigen", fordert er.

Man müsse auch die Schicksale der Betroffenen verstehen. Menschen würden nichtsahnend in den Urlaub fahren und dann zu Hause eventuell ihre Lieben, ihre Eltern und Großeltern anstecken und massiv gefährden. Dafür sollten die Verantwortlichen geradestehen, so der Hotelier. (Steffen Arora, Fabian Sommavilla, 17.3.2020)