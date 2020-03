Einreichfrist wegen Coronavirus bis 29. Mai verlängert, Awardshow für 3. September 2020 in der Wiener Gösserhalle geplant

Die Einreichfrist für CCA-Venus wurde bis Ende Mai verlängert. Foto: cca

Wien – Wegen der aktuellen Situation rund um Corona verändert der Creativ Club Austria den Fahrplan zur CCA-Venus. Die Einreichfrist verlängert sich auf den 29. Mai 2020. Die Awardshow wird am 3. September 2020 in der Wiener Gösserhalle stattfinden.

"Mit der Verlängerung der Einreichfrist wollen wir der gesamten Kreativindustrie die Möglichkeit geben, sich aktuell auf ihre Kernaufgaben, ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber sowie die aktuellen Herausforderungen zu konzentrieren und so ihre Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Denn gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Qualität eines Partners", sagt Andreas Spielvogel, Präsident des Creativ Club Austria, "viele Agenturen haben jetzt alle Hände voll zu tun, um mit den richtigen kommunikativen Tools den wirtschaftlichen Erfolg der Kundinnen und Kunden sicherzustellen – aber auch das soziale Gefüge im eigenen Team sowie in der Zusammenarbeit mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern auf hohem Niveau zu erhalten. Da hat zurecht niemand einen Kopf, Arbeiten für einen Bewerb aufzubereiten". (red, 19.3.2020)