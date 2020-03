Coronavirus-bedingt brauchen Eltern mehr Freizeit, um mangels Kinderbetreuungseinrichtungen und geschlossener Schulen über die Runden zu kommen. Da hilft Kurzarbeit. Foto: Imago

Wien – "Sichern Sie Jobs, melden Sie Kurzarbeit an!" Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl pries die für die Coronaviruskrise eilig zusammengezimmerte Flexi-Kurzarbeit am Donnerstag wie ein Sonderangebot an. Damit stehe allen, auch liquiditätsschwachen Unternehmen, ein Instrument zur Verfügung, um Arbeitsplätze zu retten. "Es ist für praktisch alle Betriebe geeignet, vom kleinen Friseur bis zum großen Industriebetrieb", warb Anderl.

Die AK-Präsidentin war mit ihrer Botschaft nicht allein. Vor allem ÖGB und Teilgewerkschaften lobten das neue Modell mit vergleichsweise komfortablen Konditionen für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer. "Bitte kündigen Sie niemanden, sondern melden Sie stattdessen Kurzarbeit an, um Arbeitsplätze in Österreich zu sichern", appellierten auch Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und die Arbeitsmarkt-Landesräte der Bundesländer. Durch die Übernahme der Dienstgeberbeiträge ab dem ersten Monat durch das AMS (statt ab dem vierten Monat) biete das neue Corona-Kurzarbeitsmodell für Unternehmen äußerst attraktive Bedingungen, ihre Belegschaft trotz der schwierigen Lage weiter in Beschäftigung zu halten.

Kündigungen verhindern

Das Ziel der vom Staat finanziell großzügig angelegten – budgetiert sind 400 Millionen Euro – und bis 30. September befristeten Aktion ist klar: die Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit. Allein an den ersten zwei Tagen nach Schließung diverser Geschäfte und Betriebe schnellte die Zahl der Arbeitslosen um 49.000 in die Höhe, Tendenz steigend. Denn nach Gastronomie und Handel wird sukzessive auch das übrige Arbeitsleben heruntergefahren, Nach Fabriken und Autowerken werden auch die Baustellen nach und nach geschlossen,

Die Antragsformulare für die neue Kurzarbeit (KUA) sind seit Donnerstagnachmittag auf der Website des Arbeitsmarktservice (AMS) abrufbar, den Sanktus des AMS-Verwaltungsrats und von Arbeits- und Wirtschaftsministerium die Änderungen bereits bekommen. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick: