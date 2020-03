Das Smartphone liefert eine Vielzahl an Daten, die die Überwachung einzelner Nutzer ermöglichen. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Weltweit fahren Regierungen die Überwachungsgeschütze auf und spionieren ihre Bürger vermehrt aus – mit dem Ziel, das Coronavirus zu stoppen. Auch die deutsche Regierung will nun das Infektionsschutzgesetz anpassen, um eine gezielte Überwachung einzelner Personen zu ermöglichen, wie ein von der Initiative "Frag den Staat" veröffentlichter Gesetzesentwurf enthüllt. Er ist allerdings auch innerhalb der deutschen Regierung sehr umstritten und soll vor einer Verabschiedung bearbeitet werden.

Gesundheitsbehörden sollen demnach die Befugnis erhalten, die Bewegungsdaten von nachweislich erkrankten Personen einzusehen und Menschen, mit denen sie in Kontakt getreten sind, zu kontaktieren. Die Informationen sollen von Mobilfunkern eingeholt werden. Hierfür kommen Funkzellenabfragen zum Einsatz: Das Smartphone verbindet sich mit diesen, um Signale zu übertragen. Anhand einer Abfrage ist es möglich, den Standort des Geräts – und damit des Users – zu erfassen. Aktuell ist es so, dass das nur bei schweren Straftaten unter der Anordnung eines Richters geschehen darf.

Noch nicht im Kabinett

Die Pläne sind umstritten – so hat sich die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) dagegen ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll eine Ortung von Kontaktpersonen Infizierter zunächst ablehnen. Regierungskreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP, dass an den Plänen noch nachgearbeitet werden soll, bevor sie dem Kabinett vorgelegt werden.

Anonymisierte Bewegungsströme

Schon jetzt erhält das staatliche Robert-Koch-Institut (RKI) anonymisierte Handydaten von der Deutschen Telekom, um Bewegungsstromanalysen von Nutzern zu erstellen und so die Ausbreitung zu beobachten. Nun will man einen Schritt weiter gehen. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte in diesem Monat bereits mehrmals die Forderung nach einer weitreichenderen Überwachung in den Raum geworfen, seit Wochen beschäftigt sich außerdem ein Team von 25 Personen aus zwölf Institutionen mit der Thematik.

Kritik

Die Deutsche Telekom hatte die Pläne zuvor gegenüber der Plattform golem.de als "Unfug" bezeichnet, da alle Nummern in einer Funkzelle erfasst werden müssten – und selbst dann würden Personen fehlen, die ihr Handy nicht mitgenommen haben, sowie Kunden anderer Anbieter.

Dazu kommt, dass Funkzellenabfragen nicht sehr genau sind, sondern eher eine ungefähre Position verraten. Datenschutzorganisationen sowie der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisierten die Pläne aus diesem Grund. Verortet wird zudem ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte.

Justizministerin Lambrecht sprach sich im ZDF gegen die Pläne aus: Bevor ein so "tiefgreifender Einschnitt" in die Grundrechte der Bürger geschehe, müsse erst ersichtlich werden, dass das auch absolut zwingend notwendig ist.

Analysen in Österreich

Auch in Österreich lieferte die teilstaatliche A1 der Regierung aus eigenem Antrieb Bewegungsstromanalysen, um zu ermitteln, ob Nutzer sich an die Ausgangssperre halten. Die Daten seien anonymisiert, hieß es. In Südkorea, China und Israel werden individuelle Bewegungsprofile erstellt, um Nutzer per Smartphone in Quarantäne zu schicken. (Muzayen Al-Youssef, 23.3.2020)