In Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten wird der Bildschirm zu unserem Fenster in die Welt. Mit diesen Webcams kann man sich auf Wildtiersafari begeben

Die Big Five sehen, ohne ins Flugzeug steigen zu müssen, Wölfe oder Adler beobachten, ohne das Haus zu verlassen. Viele Organisationen setzen auf Livestreams, um mit ihren Besuchern und der Öffentlichkeit Kontakt zu halten. Dank der Webcams für Wildtiere kann man immer noch alle Arten von Kreaturen bequem vom eigenen Sofa und Küchentisch aus begegnen. Egal ob man einen nistenden Weißkopfseeadler im Auge behalten oder Elefanten bei einem nächtlichen Bad in einem Wasserloch zusehen möchte, diese Webcams für Wildtiere bringen einen in die Berge, in den Busch und darüber hinaus.

Magellan-Pinguine im Aquarium des Pazifiks, Long Beach, Kalifornien, USA

Das Aquarium of the Pacific an der Küste Südkaliforniens beherbergt 20 flotte Magellan-Pinguine. Mit Webcams, die im June Keyes Penguin Habitat des Aquariums stationiert sind, können Onlinebesucher die Tiere an einem felsigen Strand watscheln und unter Wasser bei ihren Tauchausflügen sehen. Und das ist nicht alles. Zusätzliche Kameras im gesamten Aquarium ermöglichen es den Besuchern, Haie, ein farbenfrohes tropisches Riff und vieles mehr zu beobachten.

Afrikanische Elefanten im Tembe Elephant Park, Südafrika

Rund 150 Dickhäuter leben im weitläufigen Tembe Elephant Park in Südafrika, der sich nahe der Landesgrenze zu Mosambik befindet. Rund um die Uhr fängt eine Webcam die sanften Riesen sowie Nyalas, Kudus, Impalas, Warzenschweine, Leoparden und andere Tiere ein, während sie aus dem Mahlesela-Pan-Wasserloch trinken und darin baden. Über Mikrofone wird eine ständig wechselnde Symphonie aus Schnauben, Grunzen, Knurren, Spritzen und Zwitschern übertragen.

Nordamerikanische Fischotter im Tennessee Aquarium, Chattanooga, Tennessee, USA

Das Aquarium in Tennessee beherbergt die unterschiedlichste Population von Süßwassertieren in den USA. Unter ihnen tummeln sich Nordamerikanische Fischotter, die ihre Tage damit verbringen, auf ihrem felsigen, mehrstöckigen Lebensraum zu klettern, in einem kühlen Bach und Wasserfall zu planschen, sich mit Mitbewohnern zu messen und anmutig unter Wasser zu gleiten. Die unterhaltsamen Possen der Otter werden rund um die Uhr über die River Otter Falls Cam des Aquariums übertragen.

Weißkopfseeadler in Decorah, Iowa, USA

Man muss kein Vogelnerd sein, um Echtzeitaufnahmen dieses Weißkopfseeadlernestes auf einem Grundstück in der Nähe von Decorah, Iowa, zu genießen. Dank einer Webcam, die vom Raptor Resource Project in einer Baumkrone installiert wurde, können Online-Zuschauer einen Blick auf den Alltag eines männlichen und weiblichen Weißkopfseeadlers werfen. Enthusiasten können Notizen im zugehörigen Chatforum der Webcam vergleichen und mithilfe eines Echtzeittickers der Ankunft der beiden Jungtiere des Paares entgegenfiebern.

Graue Wölfe im International Wolf Center, Ely, Minnesota, USA

In seinem Bestreben, die Öffentlichkeit über Wolfsarten und deren Notlagen in freier Wildbahn und auf der ganzen Welt aufzuklären, lädt das Internationale Wolfszentrum Besucher in seine Einrichtung in Ely, Minnesota, ein. Wolfsexperten oder solche, die es gerne werden möchten, können dank einer rund um die Uhr verfügbaren Live-Webcam, die über ihren 1,25 Hektar großen bewaldeten Lebensraum wacht, mit den Aktivitäten des Rudels Schritt halten.

Östliche Tieflandgorillas im Grace Center, Demokratische Republik Kongo

Aufgrund politischer Unruhen und eines Ebola-Ausbruchs haben Explore.org und das "Gorilla Rehabilitation and Conservation Education"-Zentrum im September 2019 diesen Livestream gestartet, der es den Zuschauern ermöglicht, die Gorillas im östlichen Tiefland zu beobachten. Man kann die vom Aussterben bedrohte Art beim Spielen, Fressen, Schlafen beobachten. Die Streamingzeiten sind reglementiert, aber mit lokalen Wetterinformationen, einer Karte des Gebiets und einem Diskussionsforum kann man sich die Wartezeit vertreiben. (red, 24.3.2020)

