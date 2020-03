Archäologisches Nationalmuseum Athen, Griechenland

Das Archäologische Nationalmuseum in Athen bietet einen umfassenden Überblick über alle Kulturen, die sich in Griechenland entwickelt haben, mit Fokus auf die griechische Antike. Es beherbergt über 11.000 Objekte und Kunstwerke aus dieser Zeit. Da das Museum so riesig ist, dass man vor Ort sowieso nur einen Bruchteil besichtigen kann, bietet es sich besonders gut für eine virtuelle Erkundungstour an. Fotos und Informationen zum Archäologischen Museum in Athen gibt es hier.