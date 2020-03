Die kleinen Autos drohen etwas aus der Mode zu kommen, jeder will hoch und breit und lang. Trotz aller Bedenken sind die SUVs ganz stark im Trend, und Parkplatzsorgen hat man erst dann, wenn sich beim Rundendrehen die Verzweiflung mit dem Wutausbruch paart. Dabei gibt es so viele grundvernünftige, praktische und vielseitige Kleinwagen, und da gehört der Nissan Micra dazu. In erster Reihe. Grundsolide, kann fast alles, ist günstig, komfortabel und macht obendrein Spaß, wenn das denn auch noch ein Kriterium beim Autofahren sein soll.

Auch außen verzichtet Nissan beim Micra auf Firlefanz: ein ehrlicher und sehr praktischer Kleinwagen, der rundum gut funktioniert. 100 PS sind in dieser Dimension mehr als ausreichend. Foto: Stockinger

Was beim Micra gleich einmal besticht, ist der Umstand, dass alles passt, dass alles vorhanden ist, aber nicht zu viel. Man kennt sich gleich aus. Bordcomputer und Assistenzsysteme bieten reichlich Ablenkung, lassen sich aber sinnvoll einordnen und nutzen. Der Innenraum macht einen hochwertigen Eindruck, nicht anbiedernd, aber einladend.

Bordcomputer und Assistenzsysteme bieten reichlich Ablenkung, lassen sich aber sinnvoll einordnen und nutzen. Der Innenraum macht einen hochwertigen Eindruck, nicht anbiedernd, aber einladend. Foto: Stockinger

Foto: Der Standard

Wie schön ist das, wenn ein Auto erst einmal logisch funktioniert – und dann auch noch so gut fährt. Nissan setzt auch hier auf einen Dreizylinder. Das hört man ein wenig beim Starten, da geht das Geräusch so in Richtung Nähmaschine, im Normalbetrieb läuft der Murl aber wie ein Großer, ruhig und souverän.

Unter der Motorhaube bleibt alles recht übersichtlich: drei Zylinder, 999 Kubik Hubraum und 100 PS. Angesichts der Größe des Micra, den man früher auch noch Mouse nannte, ist die Motorisierung ausreichend. Und zwar nicht nur für die Stadt. Natürlich funktioniert der Micra gerade dort hervorragend, dort gehört er hin, aber auch Überlandfahrten lassen sich problemlos und ohne zerrüttete Nerven absolvieren. Die komfortable Automatik trägt viel zum entspannten Fahrgefühl bei. Das stufenlose CVT-Getriebe passt überraschend gut mit der Motorisierung zusammen. Nur wer es wirklich etwas härter und sportlich braucht, der wird wohl mit der Alternative, der Fünf-Gang-Schaltung, glücklicher werden.

Der Kofferraum ist zwangsläufig übersichtlich, nützt aber die Fläche, so gut es geht. Zum Sitzen ist es gerade noch gemütlich, irgendwie ist ganze Fahrzeug recht stimmig, auch von außen. Kein Schnickschnack, keine Aggression, aber auch nichts Drolliges – sehr sympathisch. (Michael Völker, 31.03.2020)