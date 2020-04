Trockenstation

Ein Garten, ein Balkon oder auch nur ein paar Küchenkräuter sind im Moment willkommene grüne Flecken im Alltag daheim. Wer sich an seinen selbstangebauten Kräutern noch länger erfreuen will, kann sie trocknen. Das geht ganz unkompliziert auf der Fensterbank, mit dem Kräutertrockner von Grüne Erde (109 Euro). Der Rahmen besteht aus unbehandeltem heimischem Buchenholz und wurde in Österreich produziert. Und das Patent ist nicht nur für Kräuter gedacht. Auch Pilze, Apfelringe oder Lavendel können damit haltbar gemacht werden. (Antonia Rauth)

Hamsterkauf

Raus aus der U-Bahn und rauf aufs Rad! Im Moment gilt es, öffentliche Verkehrsmittel, so gut es geht, zu meiden. Das Fahrrad ist dabei eine gesunde und umweltfreundliche Alternative. Wer beim In-die-Pedale-Treten gern Gesellschaft hat, kann sich Speedy, den Fahrradhamster (12,95 Euro), in die Speichen setzen. Der Kunststoffnager dreht im (Hamster-)Rad seine Runden und sieht dabei nicht nur niedlich aus. Der kleine Hamster reflektiert Licht und trägt so zur Sicherheit im Straßen verkehr bei. Ein Hamsterkauf, der sich lohnt und gute Laune verbreitet. (Antonia Rauth)

Aufgebrüht

Es sind harte Zeiten für Kaffeeliebhaber: Alle Cafés sind zu, der morgendliche Kaffee mit den Arbeitskollegen, der Espresso nach dem Mittagessen im Lokal, der Cappuccino mit Freunden – all das fällt gerade weg oder muss zu Hause stattfinden. Umso wichtiger ist es, jetzt daheim für die richtige Koffeinversorgung zu sorgen. Dafür bietet sich etwa die Chemex-Kaffeekaraffe (44,90 Euro) an. Mit den richtigen Filtern und dem Lieblingskaffee brüht man mit ihr köstlichen Filterkaffee ohne Bitter- und Schwebestoffe auf. Und zwar so viel, dass es garantiert für den Homeoffice-Tag reicht! (Antonia Rauth)

Trinkfest

In Ausnahmesituationen tut es gut, etwas Normalität zu schaffen, ein paar Gewohnheiten beizubehalten – das Feierabendbier zum Beispiel. Es schmeckt auch zu Hause in Skype-Konferenz mit Freunden. Wer bei seinen Hamsterkäufen den Flaschenöffner vergessen hat, dem sei Stubby L von Kitchcan makeyourich (29 Euro) empfohlen. Er kann über den österreichischen Onlineshop "Wie wir wohnen" bestellt werden. Wenn Stubby L nicht gerade Kronkorken entfernt, eignet er sich dank seiner Flaschenform aus naturbelassenem, massivem Eichenholz gut als Deko-Objekt in der Küche. (Michael Steingruber)

Heimtrainer

Yoga ist gerade die ideale Beschäftigung für die Zeit zu Hause. Es braucht nicht viel Platz, wirkt beruhigend, macht fit, und es finden sich tausende Anleitungen im Netz. Alles, was dafür benötigt wird, ist eine gute Unterlage. Etwa die Yogamatte "Align" von Lotuscrafts (49,95 Euro). Die sieht nicht nur schön aus. Sie besteht aus selbstreinigendem Kork. Wenn Schweiß auf die Matte tropft, beginnt sie nicht zu müffeln, sondern bekommt besseren Grip. Das Unternehmen Lotuscrafts hat seinen Sitz in Wien und achtet auf umweltfreundliche und faire Produktion. (Antonia Rauth)

www.lotuscrafts.eu.(RONDO, 7.4.2020)