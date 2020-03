Aktion galt zuvor schon für Nutzer in Italien, Spanien und Frankreich – Portal wegen Missbrauchsvorwürfen in Kritik

Pornhub öffnet sein Premiumangebot für alle Nutzer. Screenshot: red

Pornhub weiß, wie man auch in Krisenzeiten von sich reden macht. Die Pornoplattform hatte schon zuvor ihr Premiumangebot für Nutzer aus Italien, Spanien und Frankreich kostenlos zur Verfügung gestellt. Nun wird das Angebot auf alle Länder ausgedehnt.

Bis 23. April

"Bleibt zu Hause und helft dabei, die Kurve abzuflachen", schreibt das Unternehmen auf Twitter. Da Covid-19 alle betreffe, habe man sich entschieden, den Premium-Zugang bis zum 23. April zu öffnen. Das Unternehmen will geneigten Nutzern damit eine Möglichkeit bieten, sich daheim die Zeit zu vertreiben, erklärt Vice President Corey Price in einer Stellungnahme. 85 Prozent seiner Einnahmen will das Unternehmen zudem an Pornodarsteller spenden, die nun aufgrund des Virusausbruchs nicht arbeiten können.

Die Plattform ist nicht unumstritten. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, die Inhalte nicht ausreichend auf Missbrauch zu prüfen. Hunderttausende Nutzer haben eine Online-Petition unterschrieben, die das Ende der Seite fordert. (red, 25.3.2020)