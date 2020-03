EU-Ratspräsident Charles Michel in einer Videokonferenz. Foto: Reuters/Leqocq

Das hat es, soweit erinnerlich, auch noch nie gegeben: Am Donnerstag finden ein EU-Gipfel und eine Plenarsitzung des Europäischen Parlaments gleichzeitig statt. Die Coronavirus-Krise macht es möglich.

Die Sitzung des Parlaments findet sogar physisch im Spaak-Gebäude in Brüssel statt. Allerdings dürften nur wenige Dutzend Abgeordnete im Saal sein: jene, die seit Wochen in der EU-Hauptstadt ausharren. Das Parlament hat seinen Betrieb wie auch die Kommission und der Ministerrat auf das Nötigste heruntergefahren. Zehntausende Beamte und Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus.

Debatten aus der Ferne

Die Plenarsitzung wird daher wie auch das Treffen der Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz und E-Mail-Verkehr abgewickelt. Die Administrationen mussten sich ausgeklügelte Methoden ausdenken, um Debatten aus der Ferne und Abstimmungen zu ermöglichen. Auf virtuellen "Zuruf" wären Beschlüsse juristisch heikel. Es gibt das Übersetzungsproblem bei zwei Dutzend Sprachen. Abgeordnete können nun per E-Mail abstimmen – in einem zertifizierten Verfahren.

So werden sie zum Beispiel jene Finanzhilfen im Umfang von 25 Milliarden Euro aus den Kohäsions- und Strukturfonds formell absegnen, die ein EU-Gipfel vor zwei Wochen vorgab.

Für die Staats- und Regierungschefs wird das der dritte EU-Gipfel in kurzer Zeit sein, den sie per Videokonferenz abhalten. Nur der Ständige Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind physisch in Brüssel. Wie es aus Diplomatenkreisen im Vorfeld hieß, stehen auf der Tagesordnung naturgemäß die Corona-Krise und die Wirtschaftshilfe im Vordergrund. Die Kommission will das Funktionieren des Binnenmarkts zur Sprache bringen. Das sei der Schlüssel, um ein starkes Einbrechen der Wirtschaft abzuwenden. Damit verbunden ist die Problematik, ob und wie man mit den seit zwei Wochen hektisch eingeführten nationalen Grenzkontrollen im Schengenraum umgeht.

Weiters auf der Agenda: Die Regierungschefs werden die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien beschließen, so wie es die Europaminister am Dienstag vorgeschlagen haben.

Die Themen im Einzelnen: