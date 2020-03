Das Werbefestival in Cannes findet von 26. bis 30. Oktober 2020 statt. Foto: canneslions

Wien/Cannes – Die 67. Auflage des Cannes Lions International Festival of Creativity findet aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie üblich im Juni statt. Aufgrund der aktuellen Situation wurde das Cannes Lions Festival von Juni auf 26. bis 30. Oktober 2020 verlegt. Die Festivalleitung verlängert aus diesem Grund die Einreichfrist bis 30. Juni 2020. Zugelassen sind Arbeiten aus dem Zeitraum zwischen 1. März 2019 und 31. Mai 2020.

"Nicht nur weltweit, sondern auch national hat sich die Arbeitssituation für viele Kreative in kürzester Zeit schlagartig geändert. Deshalb war es für einige Bewerber nicht möglich, ihre Einreichung abzuschließen", erklärt ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm, "die Fristverlängerung ist in Anbetracht der Umstände auch eine Chance! Werbung ist ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft. Sie regt das Konsumverhalten an und ist so während und nach den COVID-19-Maßnahmen initialgebend. Wir hoffen daher auf zahlreiche rot-weiß-rote Einreichungen."

Weitere Informationen zum Einreichprozess liefert das Entry Kit von Cannes Lions. Insgesamt kann in neun Awards-Tracks mit insgesamt 28 Löwen-Kategorien eingereicht werden. Informationen zu den Fristen und Gebühren sowie Details zu den einzelnen Kategorien finden sich online auf canneslions.com. (red, 31.3.2020)