Was Stefan gerade "rettet", ist das, was er "meine Marschtabelle" nennt. Die stellt er sich seit 2015 bei der Planung der nächsten Laufsaison zusammen: Wie viele und welche Events möchte ich laufen? Wie viele Kilometer sind das in etwa – und wie viele Trainingskilometer brauche ich dafür in etwa in den Beinen?

Die Summe dividiert er dann durch 365 (oder 366) – für heuer ergibt das bei Stefan einen Tagesschnitt von acht Kilometern. Theoretisch. Tatsächlich werden diese Kilometer dann natürlich umverteilt.

Und obwohl Stefan am liebsten in Gesellschaft rennt (er ist einer der Koordinatoren der derzeit selbstverständlich nicht stattfindenden "Weekly Long Runs"), hat er sich angepasst: "Ich würde dich halt bitten, dass du unterbringst, dass ich die rechtlichen Beschränkungen aus Überzeugung weit übererfülle und nur mehr sozialkontaktfrei laufe (ganz in der Früh, mit dem Auto direkt zu einsamen Strecken wie in der Lobau)." Und wenn man dann pro Kilometer oft nicht einmal einen einzigen anderen Läufer, Mountainbiker oder Spaziergänger sehe, sei das dann eher "Social Isolation" als "Social Distancing".