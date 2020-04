Benedikt Böcker, bislang Head of Marketing & Digital, ist neuer Marketing Director von McDonald’s Österreich Foto: McDonald's Österreich

Wien – Benedikt Böcker ist ab sofort neuer Marketing Director von McDonald’s Österreich. Der 33-Jährige war zuletzt Head of Marketing & Digital. In seiner neuen Funktion verantwortet die Marketing-Agenden von McDonald’s Österreich und ist damit für den gesamten Markenauftritt verantwortlich, gab das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Böcker ist seit über sechs Jahren Teil des Teams von McDonald’s Österreich und stieg seit seinem Eintritt in das Unternehmen Ende 2013 vom Junior Marketing Specialist zum Head of Marketing & Digital auf. Zuletzt setzte er Projekte wie den digitalen Bonusclub myMcDonald’s, die Wiedereinführung der McMenüs sowie die Einführung der Signature Collection und des Veggie Sortiments um.



Vor dem Wechsel zu dem Fastfoodriesen war Böcker bei Abercrombie & Fitch in München als Manager für verschiedene Bereiche wie Development, Store Experience und Merchandising tätig und sammelte als Associate bei Simon-Kucher Strategy Consultants und Vodafone Deutschland Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Innovation und Consulting. (red, 1.4.2020)