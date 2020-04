Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind in der Mitte der Woche angelangt. Sogenannte Incels, "unfreiwillig Enthaltsame" nach Eigenbeschreibung, feiern aktuell den Coronavirus-Lockdown, weil Nutzer sich isolieren müssen. Smarte Fieberthermometer zeigen außerdem, wie sich das Coronavirus in den USA ausbreitet. Und: Die A1-Billigmarke Yesss zettelt eine neue Preisschlacht an – Hot reagiert mit einem 40-GB-Tarif. Wir wünschen gute Lektüre.





[Netzpolitik] "Sie weinen und leiden": Radikale "Incels" feiern Coronavirus-Lockdown

[Karte] Smarte Fieberthermometer zeigen, wie sich das Coronavirus in den USA ausbreitet

[Games] "Endzone" angespielt: Wenn "Anno" auf "Fallout" trifft

[Kopf des Tages] Eric Yuan: Der CEO, bei dem es ohne Berührung "Zoom" macht

[Mobilfunk] A1-Billigmarke zettelt neue Preisschlacht an – Hot reagiert mit 40-GB-Tarif

[Künstliche Intelligenz] Forscher warnt: Jeder kann jetzt gute Deepfakes erstellen

[Forderung] Kampf gegen Coronavirus: Patientenanwalt will Freigabe von Elga-Daten

[Netzpolitik] Wieder Datenleck bei Marriott-Hotels: Über fünf Millionen Gäste betroffen