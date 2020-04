"Fakt statt Fake": Neue VÖZ-Kampagne von DMB. Foto: vöz, dmb.

Wien – Fake News und Verschwörungstheorien kursieren seit Wochen im Netz, in Krisenzeiten steigt auch der Informationsbedarf. So können heimische Medien derzeit in TV, aber auch Radio und den Zeitungen starken Zulauf verbuchen.

"Die aktuell gesteigerte Nachfrage und hohe Nutzung Österreichischer Zeitungen und Magazine bestätigt die gesellschaftspolitische Rolle der Medien als Informationsdienstleister – dieser Tage wurde die sachliche und fundierte Berichterstattung seitens der Regierung mehrfach als unverzichtbarer Beitrag im Dienste der Öffentlichkeit mehrfach gewürdigt", sagt Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbandes der Österreichischen Zeitungen. Gemeinsam mit DMB. entwickelte der VÖZ eine Kamapgne, "Fakt statt Fake" lautet dabei die Botschaft.

"Unsichere Zeiten brauchen sichere Informationsquellen. Deshalb versorgen Sie Zeitungen und Magazine rund um die Uhr mit allem, was Sie jetzt wissen müssen. Print und digital. Bleiben Sie gesund und gut informiert!," erinnert darin der VÖZ an die Bedeutung von Qualitätsmedien im Kampf gegen Falschinformationen. (red, 1.4.2020)