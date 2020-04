Coronavirus

Arbeitslosigkeit in Österreich um die Hälfte gestiegen, Härtefallfonds wird auf zwei Milliarden Euro aufgestockt

Das AMS meldet 562.522 Arbeitslose. Die Regierung kündigt eine Nachdotierung des Härtefallfonds an und will die Anspruchskriterien erweitern. In Supermärkten beginnt die Ausgabe von Masken