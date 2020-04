Ex-Außenministerin Karin Kneissl ist nicht die einzige, die bei Peter Handkes neuem Twitteraccount auf "folgen" geklickt hat, das kann man ihr zugutehalten. Man denkt zwar, wenig würde dem Autor ferner liegen, als sich am Kurznachrichtendienst zu beteiligen. Außerdem sollte er mit Homer, Cervantes und Tolstoi genug soziale Kumpeleien am Laufen haben. Mutmaßlich ist das seit Februar unter den Hinweisen "Author" und "Official account" aktivierte Profil also ein Fake. Schwammerlsaison ist aber andererseits noch nicht und vielleicht ist dem Schreiber aufgrund von Corona ja doch einsam zumute.

Dienstag kurz vor Mitternacht zwitscherte das Profil seine erste Meldung "Herzlich willkommen!", am Mittwochnachmittag folgte die zweite. Wieder nicht nobelpreiswürdig, aber doch solide: "My first time on Twitter. Very happy to be here!". Aprilscherz gelungen, könnte man nun sagen.

Angst des Tormanns unbegründet

Aber es geht noch weiter. Nämlich kommt hier Karin Kneissl ins Spiel. Die nützt die Gar-nicht-so-Steilvorlage für eigene Zwecke. Die hohe Kunst der Diplomatie besteht bekannterweise nicht zuletzt in Schmeichelei. "Lieber Peter Handke! Benvenido", setzt sie also an. Auch sie mache dieses Twitter ja "erst seit letztem Sommer", weiß aber dennoch schon "Hat was", legt sie sich den Ball auf den 30-Meter-Punkt. Doch Angst des Tormanns ist unnötig. Um den Ball am Tor vorbeizuschießen, teilt Kneissl Handke dann noch quasi unter Kollegen mit, sie versuche aktuell, ihr "Buch Diplomatie Macht Geschichte noch in den Druck zu bringen". Wiewohl eigentlich "ein surrealer Essay nun angebracht" wäre. Doch was kann man dafür, wenn die Wirklichkeit "in ihrer grotesken Verkettung alles überholt".

Über 1200 User folgen dem falschen Handke inzwischen, er selbst ist an 1351 Profilen interessiert, darunter so umsichtig gewählten wie "Balkan Insight". Das kann einen Fan schon mal verwirren. Vorerst bleibt also für alle außer Kneissl die Ungewissheit. Sicher ist indes, dass es für "surreal" keinen Essay braucht. Ein einziges Posting reicht. (wurm, 1.4.2020)