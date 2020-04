Nach Ostern erfolgt der erste Schritt zur Normalität, zumindest bei kleinen Geschäften, so Wirtschaftskammer-Chef Mahrer. Am längsten müssen Berufe mit Körperkontakt warten

Geschlossene Lokale werden das Bild noch länger prägen. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Österreich macht sich Hoffnung auf eine Normalisierung, doch der Weg dürfte ein langer werden. Wenn die Regierung am Montag erste Lockerungsschritte für die Unternehmen präsentieren wird, dürfte die Ampel für viele Betriebe vorerst auf Rot stehenbleiben. Harald Mahrer sprach am Sonntag von kleinen Fachgeschäften, die – so seine Hoffnung – im April aufsperren dürfen.

Möglicherweise könne man zur Abgrenzung die Regelung bei der Schutzmaskenpflicht ins Treffen führen, die ab 400 Quadratmetern gilt. Eine weitere Reglementierung könnte ein Limit der Kundenanzahl pro Fläche sein. Dazu kämen weitere Auflagen wie Schutzmaskenpflicht und Hygienevorschriften, sagte Mahrer. Tracking-Lösungen, wie beispielsweise die Rote-Kreuz-App, befürwortet der Wirtschaftskammer-Chef, zeigt sich aber betreffend einer verpflichtenden Anwendung skeptisch.

Offene Details

Doch selbst bei dieser Unterteilung nach Größe der Geschäfte müssen noch viele Details geklärt werden. Zählen Lager oder Werkstatt dazu, oder geht es nur um die Verkaufsfläche, lautet beispielsweise eine offene Frage. Jedenfalls dürfte es dem kleinen Elektrohändler, Spielwarengeschäften oder dem Schuster irgendwann nach Ostern erlaubt sein, den Rollbalken hochzuziehen. Aus Regierungskreisen ist zu hören, dass der erste Schritt in Richtung Revitalisierung am 14. April gesetzt werden könnte.

Mahrer hofft auf ein rot-weiß-rotes Comeback. Foto: APA/Helmut Fohringer

Der zweite Schritt soll dann größere Geschäfte umfassen. Unternehmen und Freiberufler mit stärkerem Körperkontakt – vom Friseur bis zum Physiotherapeuten – werden laut Mahrer erst in einer dritten Phase von der Lockerung betroffen sein. Noch nicht absehbar scheint die Frage zu sein, zu welcher Gruppe die Gastronomie zählt. Jedenfalls dürfte es auch hier zu Übergangslösungen mit gestaffelten Öffnungszeiten, größeren Tischabständen und dergleichen kommen. "Es wird nicht sofort von null auf 100 gehen", erklärte Mahrer.

Bei Hilfen gut unterwegs

Über die von der Regierung in Aussicht gestellten Hilfen äußerte sich der Kammerchef sehr positiv. Es handle sich insgesamt um eines der umfassendsten Pakete in Europa. Nun stellte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) eine neuerliche Verbesserung in Aussicht: Bei Krediten bis zu 800.000 Euro kann die staatliche Absicherung sogar über die ansonsten möglichen 90 Prozent hinausgehen und 100 Prozent ausmachen. In Kombination mit den in Mahrers Augen funktionierenden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz rechnet dieser damit, dass Österreich rascher aus der Krise komme, und folglich mit einem "rot-weiß-roten Comeback".

Mahrer verteidigte auch die Regelung, stark in Mitleidenschaft gezogenen Betrieben maximal 75 Prozent der Fixkosten (ohne Lohnkosten) durch den Staat zu ersetzen. Die absolute Obergrenze für die Entschädigung beläuft sich auf 90 Millionen Euro. Nach der früheren Kompensationsregelung im vom Gesetzgeber ausgehebelten Epidemiegesetz wäre der volle Verdienstentgang abgegolten worden. Man müsse das in Zusammenhang mit der Unterstützung für Kurzarbeit und Liquiditätssicherung betrachten, betonte Mahrer. (Andreas Schnauder, 5.4.2020)