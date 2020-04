Social Media bieten sich aktuell als Zeitvertreib an – dabei stößt man aber auch in diesen Tagen auf zutiefst Enervierendes. Welche Postings können Sie nicht mehr sehen?

Spätestens jetzt wissen es alle. Vicky hat einen Balkon. Woher es alle wissen? Von den täglichen Balkonupdates, die sie auf Social Media postet. "Balkon-Mittagspause." "That view!" "Drinks mit Aussicht!" Schon klar, es ist toll, einen Balkon zu haben, besonders in diesen Tagen. Aber muss man es ausgerechnet jetzt all seinen balkon- und gartenlos daheimsitzenden Freunden und Bekannten so sehr unter die Nase reiben? Und so werden vermeintlich harmlose Balkonfotos der einen ganz schnell zum roten Tuch für die anderen.

So ein toller Balkon! Foto: gettyimages/istockphoto/martin-dm

Doch die Aufreger variieren von Person zu Person. Manchen reicht es beispielsweise schon mit dem aktuell grassierenden Selbstgebackenes-Sauerteigbrot-"Fieber". In den ersten Tagen waren die Postings noch nett zum Anschauen, aber jetzt kippt es langsam. Werden auch gern auf Social Media präsentiert: Yogamatten mit stylischer Getränkeflasche daneben. Warum, wenn man daheim ist und sich ganz normal ein Glas Wasser aus der Küche holen kann?

Schlimmer sind eigentlich nur die Foto-Challenges. Ja, wir waren alle einmal mehr oder weniger süße Babys. Deswegen muss jetzt nicht jeder ein Babyfoto von sich posten, nur weil er oder sie dafür nominiert wurde. Und bitte schon gar nicht andere nominieren!

Welche Isolationspostings gehen Ihnen auf die Nerven?

Und ja, möglicherweise haben die Umstände die Toleranzgrenze deutlich gesenkt, aber es muss halt einfach einmal raus – und gemeinsam grantelt es sich viel schöner! Mit welchen Postings (die Ihnen normalerweise egal sind) nervt Sie Ihr Umfeld zurzeit? (aan, 14.4.2020)