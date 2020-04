Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will Unternehmen mit Kreditgarantien über die Corona-Krise helfen. Foto: APA/Fohringer

Wien – Die EU-Kommission hat grünes Licht für eine Kreditgarantie vonseiten der Bundesregierung gegeben. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sagte am Dienstag in einer Videokonferenz, dass es darum gehe, Unternehmen möglichst schnell und möglichst flexibel zu helfen, Liquidität zu garantieren. Die Regierung will Kredite zu 100 Prozent garantieren. Und zwar bis zu 500.000 Euro oder bis zu zehn Prozent des Umsatzes. Die EU-Kommission erlaubt Garantien bis zu 800.000 Euro.

Vorgaben

Die Kreditgarantien werden allerdings an Vorgaben geknüpft, so Blümel. Liquidität für die Ausschüttung von Dividenden oder Aktienrückkäufe werde von der Bundesregierung nicht unterstützt. Ob ein Unternehmen für seine Mitarbeiter um Kurzarbeit angesucht hat, sei nicht relevant. Übernommen werden die Garantien von der neugegründeten Cofag. Erhältlich sind die Garantien schon bald bei den heimischen Banken, so der Finanzminister. Der genaue Zeitpunkt, ab wann die Garantien bei den Banken verfügbar sind, werde schon bald kommuniziert. Ob per Pressekonferenz oder nicht, ließ der Minister offen. (red, 7.4.2020)