Eingereicht werden können hier alle Filme, die in den eigenen vier Wänden und nach den geltenden Corona-Vorgaben gedreht wurden

Foto: jung von matt

Hamburg/Wien – Die Kreativen von Jung von Matt in Deutschland rufen zum "ersten Indoor-Filmfestival der Welt" auf. Eingereicht werden können hier alle Filme, die in den eigenen vier Wänden und nach den geltenden Corona-Vorgaben gedreht wurden. Eingereicht werden kann ab sofort – bewertet wird, sobald in Deutschland der Lockdown gelockert wird. Beiträge zu allen Themen sind erlaubt, das "Corona Manifest" gibt aber folgende Vorgaben vor:

Realfilmanteil 50 Prozent

gedreht nach dem Lockdown der Bundesregierun

mindestens ein Meter Abstand zwischen den Protagonisten

nie mehr als zwei Beteiligte (außer Kernfamilien, da geht's bis fünf)

gedreht in den eigenen vier Wänden (nach Regeln der Bundesregierung)

Alle, die wollen, können mitvoten. Daneben bewertet eine Fachjury, bestehend aus Gün Aydemir, Zoran Bihac, Bernadette Bürgi, Theresa von Eltz, Anna Lichnog, Jo Marie Farwick, Götz Ulmer, Florian Panier, Tony Petersen und Andreas Putz, die eingereichten Arbeit. Gewertet wird an dem Tag an dem die Bundesregierung den Lockdown lockert. (red, 7.4.2020)