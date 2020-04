Die Königin

Revlon Colorstay – Queen of Hearts Foto: Lukas Friesenbichler

Königin der Herzen. Wenn der Lack schon so heißt, muss er probiert werden. Beim Auftragen braucht es aber fix zwei Schichten. Andernfalls leidet die Deckkraft. Aus einer lange andauernden Beziehung mit der Königin wird nichts. An den Homeoffice geplagten Fingern gab es nach wenigen Tagen schon erste schwere Lackschäden. Beim Trocknen braucht es Geduld.

Revlon Colorstay – Queen of Hearts, Bipa, 8,99 Euro / 11,7 ml

2 von 6 Punkten





Der Günstige

Essence Shine, Last & Go – Fame Fatal Foto: Lukas Friesenbichler

Der Lack ist leicht aufzutragen. Durch die gelartige Struktur reicht auch eine Schicht, damit die Nägel rot erleuchten. Das gefällt mir, weil Nägellackieren damit rasch erledigt ist. Der Lack trocknet schnell und deckt gut. Weil eine Schicht reicht, können kleine Gebrauchsspuren auch leicht ausgeglichen werden. Der Preis ist unschlagbar für die Qualität.

Essence Shine, Last & Go – Fame Fatal, DM, 1,55 Euro / 8 ml

6 von 6 Punkten





Der Quickie

Expressie Quick Dry – Seize The Minute Foto: Lukas Friesenbichler

Express dry, das weckt mein Interesse. Nichts ist so mühsam wie Nagellack, der nicht trocknen will. Auftragen lässt sich der Lack gut. Auf dem Nagel wirkt die Farbe allerdings etwas dunkler als in der Flasche. Und die Trockenzeit? Wie schnell quick ist, steht nicht auf der Flasche. Nach zwei Minuten ist der Lack jedoch noch sensibel – hält damit nicht ganz, was er verspricht.

Expressie Quick Dry – Seize The Minute, Müller, 8,99 Euro / 10 ml

3 von 6 Punkten





Der Naturfreund

Benecos Happy Nails –Vintage Red Foto: Lukas Friesenbichler

Bio muss nicht teuer sein. Der Preis hat bei diesem Lack echt überrascht. Der Pinsel ist etwas dick – das macht das präzise Auftragen nicht ganz so einfach. Der Lack glänzt super, die Farbe ist ein klassisch schönes Rot. Von den getesteten Lacken ist diese Flasche am kleinsten. Passt also auch gut in die Handtasche, um eventuelle Lackschäden unterwegs rasch auszupinseln.

Benecos Happy Nails –Vintage Red, Biosupermarkt Basic, 2,99 Euro / 5 ml

5 von 6 Punkten

(Bettina Pfluger, RONDO, 24.4.2020)