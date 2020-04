"Valorant" ist ab sofort als Beta spielbar. Keys gibt es, indem man bei einem Twitch-Streamer zusieht. Foto: Valorant

1,5 Millionen Zuschauer waren beim Start der Beta von Riots Multiplayer-Shooter Valorant dabei. Etliche Streamer wurden mit einem Key bedient, sodass sie das Interesse für das Spiel ordentlich anheizen. Das Fazit der Spieler fällt unterdessen geteilt aus. Die einen sehen in dem Shooter sehr viel Potential, andere wiederum eine Vereinfachung von CS:GO, die sich wohl nicht allzu sehr durchsetzen wird.

Shroud

Einfacher, weil ohne Ablenkung

Ex-CS:GO-Profi Michael "Shroud" Grzesiek zählt etwa zu den Verfechtern von Valorant. Er sagte, dass das Spiel einfacher als der Shooter-Urgestein von Valve ist, weil überflüssige Elemente fehlen. Bei Counter-Strike gebe es deutlich mehr Ablenkung. Dies sei bei Valorant trotz der unterschiedlichen Helden-Fähigkeiten nicht der Fall. So könne man Gegner deutlich einfacher ins Visier nehmen. Generell erinnere ihn das Spiel an CS 1.6 und weniger an CS:GO.

TwitchReacts

"Dr. Disrespect" kein großer Fan

Kein allzu großer Fan ist hingegen "Dr. Disrespect". Er machte sich über die Bewegungen des Shooters lustig und ätzte, dass der Shooter "schwierig zum Zuschauen" sei. Riot Games soll dem Streamer vorab 150.000 Dollar geboten haben, dass er sich beim Spielen des Games zeigt. Allerdings lehnte der US-Amerikaner ab und spielte stattdessen den Loot-Shooter Destiny 2.

Wird ein guter E-Sport-Titel

Großes Potenzial sieht hingegen der deutsche Streamer und Content-Creator "Hand of Blood". Er fühlt sich bei dem Spiel extrem an CS:GO erinnert und sagt, dass er das Gefühl hatte, eine Mod für den Shooter zu spielen. Gerade deswegen soll das Game aber ein guter E-Sport-Titel werden. "Durch Anpassungen wie einen ordentlichen Launcher oder smarten Fähigkeiten (nicht wie in Overwatch), bietet Valorant auf jeden Fall eine gute Alternative", twitterte der Deutsche.

VALORANT

Ab sofort werden Keys verschenkt

Wer sich selbst ein Bild von dem Shooter machen möchte, kann dies im Rahmen der geschlossenen Beta, die ab sofort stattfindet. Keys gibt es durch die Teilnahme an Streams. Schaut man bei einem Streamer zu, der Valorant spielt, kann man einen Zugang gewinnen. Wie lange die Beta läuft, ist unterdessen offen. Aktuell gibt es insgesamt acht verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Skills. Auch hier wird sich wohl noch einiges tun. (dk, 8.4.2020)