Xloose-Shirt von House of the very Island's

empfohlen von Peter Holzinger vom Samstag-Shop

"Der Schnitt hat sich aus der Form eines Kleckses entwickelt. Das Shirt ist lustig, luftig und positiv, bringt Leben in den Homeoffice-Alltag und vermittelt Freude in dieser schwierigen Zeit."



220 Euro

via Webshop