Interessensvertreter aus dem Kulturbereich wenden sich am Freitag in einem Offenem Brief an die Politik

Die bisherige Ausrichtung des Härtefallfonds sowie des Covid-19-Fonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds genüge nicht mehr, so die Interessensvertreter. Foto: HANS KLAUS TECHT

Wien – Zahlreiche Interessensvertreter aus dem Kulturbereich fordern in einem

Offenen Brief an die Politik, dass alle Corona-Hilfsfonds für alle Kunst-

und Kulturschaffenden geöffnet werden. Es dürfe keinen Ausschluss und keine

Rückforderungen wegen weiterer Unterstützungen durch andere geben, hieß es

in einer Aussendung am Freitag.



Da die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise verlängert

wurden, genüge die bisherige Ausrichtung des Härtefallfonds und des

Covid-19-Fonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds nicht mehr. Darüber

hinaus seien die Zugangsmöglichkeiten zu den verschiedenen

Unterstützungsmöglichkeiten verschieden, und es träfen zahlreiche

Vorbedingungen nicht auf die berufliche Praxis von vielen Kunst- und

Kulturschaffenden zu, wird kritisiert. Zu den Unterzeichnern zählen die IG

Autorinnen Autoren, der Presseclub Concordia, die IG Kultur Österreich

sowie zahlreiche weitere Interessensvertretungen. (APA, 10.4.2020)