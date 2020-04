Wenn Bilder zum Leben erwachen: Arte erweckt zehn große Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Leben. Foto: Arte

Kunst

Die Kurzfilmserie "Bilder allein zuhaus" auf Arte erweckt zehn große Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Leben. Darin stellen Schauspieler und Schauspielerinnen die Figuren in Bildern wie Das Frühstück im Grünen von Eduard Manet, Marilyn von Andy Warhol oder Narziss von Caravaggio nach und treten miteinander in einen Dialog. Dreiminütige Szenen geben kurzweilige Einblicke in die Gemälde und setzen sie in einen witzigen modernen Kontext. (kr)

Theater

Der Flugverkehr ist eingestellt, aber solange sie uns noch die Internetverbindung lassen, steht einem Besuch des Londoner Globe Theatre nichts im Weg. Naja, Besuch: Stay at home heißt es freilich weiterhin. Allerdings macht das für heuer abgesagte Welttheaterfestival Art Carnuntum die prächtigsten Inszenierung seiner treuen Londoner Gastspieltruppe über die Webseite zugänglich. Bis zum 19. April ist hier Hamlet zu sehen, mit niemand Geringerer als der Globe-Direktorin herself in der Titelrolle, Michelle Terry. Besonders nobel: Es gibt dazu sowohl deutsche als auch englische Untertitel frei Haus geliefert. Auf Hamlet folgen ab 20. 4. "Romeo and Juliet" und weitere Shakespeare-Klassiker. (afze)

Film

Eine der schönsten Locations bespielt das herzige dotdotdot-Kurzfilmfestival jeden Sommer: Im Garten des Volkskundemuseum treffen einander Jung und Alt zum lauschigen Filmschmausen. Das Festival soll im Juli wie geplant stattfinden, in der Zwischenzeit öffnet das dotdotdot auch sein Archiv. Den Garten kann man sich zwar nicht herbeistreamen, die Kurzfilme überzeugen aber auch auf der Couch. Jeden Tag werden zwei neue Kurzfilme – einer für die Großen, einer für die Kleinen – auf der Website gezeigt. (abs, 15.4.20)